Sytuacja w rosyjskim przemyśle znacznie się pogorszyła - zwrócili uwagę analitycy PIE. Dodali, że największy spadek dotyczy produkcji samochodów osobowych (-97 proc. rdr), na co wskazują dane rosyjskiego urzędu statystycznego Rosstat. "Ich produkcja spadła ze 112 tys. do niecałych 4 tys. aut. Spadki o kilkadziesiąt procent dotyczą także wytwarzania sprzętu AGD, ciężarówek, kolei czy części elektronicznych" - stwierdzili analitycy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Reklama

Efekt uzależnienia Rosji od Zachodu

Według PIE "załamanie przemysłu motoryzacyjnego to efekt uzależnienia Rosji od zagranicznych technologii". "Sankcje ograniczyły eksport maszyn i technologii, od których rosyjska gospodarka od wielu lat była uzależniona" - zauważyli eksperci PIE. Przytoczyli szacunki Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii, z których wynika, że import do portu w St. Petersburgu zmalał o 67 proc. Ruch we Władywostoku oraz Noworosyjsku jest natomiast o 20-30 proc. mniejszy.

Analitycy podkreślili, że rosyjska gospodarka wpada w recesję. Miesięczny szacunek PKB był w maju o 4,3 proc. niższy niż w poprzednim roku, wskazali cytując dane Ministerstwa Rozwoju Rosji. "Oznacza to pogłębienie recesji – miesiąc temu aktywność spadła o 2,8 proc. Na recesję wskazują także dane Rosstatu – raportuje on spadek aktywności o 3,2 proc." - stwierdzili eksperci PIE.

Reklama

Wiarygodność rosyjskich danych?

Jak przyznali, wiarygodność rosyjskich danych jest ograniczona. "Na początku wojny Rosstat informował o skokowym wzroście inflacji w Rosji – ceny wzrosły o 10 proc. w ciągu kilku tygodni. W kwietniu rosyjskie dane pokazały nagłe wyhamowanie inflacji – oficjalnie ceny w Rosji przestały rosnąć" - przypomniano. Część wyhamowania inflacji to efekt niedostępności produktów. Rosyjskie urzędy będą prawdopodobnie zaniżać dane o wzroście cen i spadku PKB.

Autorka: Magdalena Jarco