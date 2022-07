Szef rządu, przemawiając podczas Konwentu Samorządowego w Chorzowie, zwrócił uwagę, że Śląsk będzie "jeszcze piękniejszym, jeszcze lepszym miejscem do życia dla swoich mieszkańców".

Fundusz Transformacji Śląska

W tym celu powołamy wkrótce Fundusz Transformacji Śląska (...), który zostanie zasilony środkami z budżetu krajowego - wskazał.

I tak właśnie te dwa płuca, w równym rytmie oddychając będą, jestem przekonany, tworzyły lepsze warunki do tworzenia nowych miejsc pracy, transformacji obecnych miejsc pracy, kształcenia, przyciągania nowych obywateli z całego świata, a w szczególności z Polski, na Śląsk, aby Śląsk się rzeczywiście rozwijał- zaznaczył.

Premier wyraził przekonanie, że Śląsk będzie rozwijał się gospodarczo i "będzie takim magnesem, jak był przed 150 laty, kiedy Katowice powstawały".

Jak przekazała w środę KPRM, w latach 2021-2027 do województwa śląskiego trafi ponad 5 miliardów euro z funduszy europejskich.

Bez naprawy finansów publicznych przez nasz rząd nie byłoby możliwe przeznaczanie tak gigantycznych środków na politykę społeczną, gospodarczą, na rozwój infrastruktury - powiedział w środę w Chorzowie premier Mateusz Morawiecki.

W tracie swego wystąpienia premier Morawiecki zwrócił się bezpośrednio do samorządowców. Wy, jako dobrzy gospodarze swoich miast, powiatów, gmin, wiecie doskonale, że wszystko się zaczyna od zdrowych finansów publicznych - podkreślił.

I czy ktoś jest zwolennikiem naszego rządu, czy przeciwnikiem, przynajmniej przyznajcie to jedno: że bez naprawy finansów publicznych przez nasz rząd nie byłoby możliwe przeznaczanie tak gigantycznych środków co roku na politykę społeczną, na politykę rozwoju naszej infrastruktury i na politykę gospodarczą, czyli tworzenie nowych miejsc pracy - wyliczał.

Zaznaczył przy tym, że żyjemy w czasie, kiedy bezrobocie jest najniższe w historii Polski. "I to pomimo pandemii i wojny" - dodał.

Drodzy samorządowcy, działajmy razem na rzecz rozwoju naszej wspólnej ojczyzny, Rzeczypospolitej - zaapelował premier.

Wierzę w to, że - mimo różnic politycznych - szczególnie dzisiaj, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, powinniśmy mówić prawdę o tym, z czego wynika inflacja, powinniśmy razem dążyć do wspólnego celu i jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków z umowy partnerstwa, środków rządowych, po to, żeby Śląsk trzeciej i czwartej dekady XXI w. był ponownie tą świecącą gwiazdą na firmamencie polskiej gospodarki, a może nawet europejskiej gospodarki - zakończył.