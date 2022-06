Równowartość pojazdu, którego nie będzie można odebrać pijanemu kierowcy, zamiast do budżetu trafi do Funduszu Sprawiedliwości. Taką poprawkę do projektu nowelizacji kodeksu karnego wprowadziła Solidarna Polska. Nawiązka na fundusz będzie obowiązkowa nawet, gdy w sprawie są poszkodowani, którym sprawca bezpośrednio mógłby naprawić szkodę.

Choć jednym z celów FS jest pomoc ofiarom wypadków drogowych, to wątpliwości budzi sposób wydatkowania pieniędzy. Ubiegłoroczny raport Najwyższej Izby Kontroli wskazywał tu na dużą uznaniowość, a małą transparentność. Reklama Czytaj więcej w poniedziałkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" Piotr Szymaniak