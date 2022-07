Rzecznik rządu w Polskim Radiu 24 był pytany we wtorek o kwestię bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Polityk wskazał, że Polska ma swój gazociąg, który został doprowadzony do Norwegii. To jeden z najważniejszych projektów, którego podjęliśmy się na początku rządów, po wygranych wyborach w 2015 r. To była słuszna decyzja i dzisiaj gwarantuje nam bezpieczeństwo - mówił.

Zaznaczył, że wyzwaniem będą ceny gazu. Dlatego tutaj działania Rosji mają wpływ - przyznał.

Ale pod kątem bezpieczeństwa gazowego gospodarstw domowych, tutaj nie ma żadnych ryzyk. Te dostawy są gwarantowane ze strony norweskiej, jest produkcja krajowa, są dostawy przy pomocy terminala LNG. Tu mamy gwarancje bezpieczeństwa - podkreślił Piotr Müller.

Natomiast oczywiście kluczowe są teraz gwarancje cenowe, oraz inne działania na rynku energii elektrycznej czy rynku węglowym. Ten ostatni obszar jest teraz główną troską, obszarem działania spółek Skarbu Państwa - zapewnił rzecznik rządu.

Tarcza antyinflacyjna przedłużona

Müller w Polskim Radiu 24 odniósł się do pytania o wysoką inflację.

To jest teraz największy przedmiot naszej troski, bo faktycznie ceny są wyższe i one niestety w dużej mierze zależą od tych zawirowań międzynarodowych - na to nie mamy takiego wpływu, jaki byśmy sobie zapewne życzyli. Natomiast to, co my możemy robić na poziomie krajowym, to robimy - odparł.

W tym kontekście wskazał na obniżkę podatku dochodowego do 12 proc., wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej przewidującej m.in. obniżkę VAT na żywność do zera procent czy na paliwo z 23 do 8 proc.

To wszystko powoduje, że ten szczyt inflacyjny jest mniejszy, niż gdyby tych działań nie było. Cena benzyny by wynosiła teraz ponad 9 zł, gdyby nie obniżka podatków - wskazał.

Przedłużyliśmy tarczę antyinflacyjną do końca października i zapewne przedłużymy ją dalej, bo widzimy, że te działania antyinflacyjne są w tej mierze skuteczne, że zabezpieczają przed jeszcze wyższymi cenami - oświadczył Müller.

Sejm w lipcu poparł większość poprawek Senatu do ustawy dotyczącej wakacji kredytowych i zwiększenia o 1,4 mld zł środków na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Do ustawy wprowadzono m.in. zapisy wydłużające działanie tarcz antyinflacyjnych z 31 lipca do 31 października br. W ramach tych tarcz stosowana jest niższa stawka VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc., a stawka VAT na gaz wynosi 0 proc. Do 0 proc. jest obniżony VAT na podstawowe produkty żywnościowe, nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej. Przedłużono także obowiązywanie obniżki akcyzy na prąd, zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży paliw. Niższa akcyza obowiązuje także na lekki olej opałowy.

Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta.

autor: Rafał Białkowski