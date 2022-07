W kwietniu 2022 r. obie agencje zaleciły, aby w przypadku osób powyżej 80 roku życia rozważyć zastosowanie drugiej dawki przypominającej. Jednak agencje zauważyły ​​w tym czasie, że może być konieczne rozważenie drugich dawek przypominających wobec osób w wieku od 60 do 79 lat i osób wrażliwych w każdym wieku, jeśli nastąpi nawrót infekcji.

"Ponieważ w Europie trwa obecnie nowa fala, wraz ze wzrostem liczby przyjęć do szpitali i oddziałów intensywnej opieki medycznej (OIOM), bardzo ważne jest, aby organy zdrowia publicznego rozważyły teraz osoby w wieku od 60 do 79 lat, a także osoby wrażliwe w każdym wieku jeśli chodzi o drugą dawkę przypominającą. Można ją podać co najmniej cztery miesiące po poprzedniej, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które otrzymały poprzednią dawkę przypominającą ponad 6 miesięcy temu" - podało ECDC.

"Zachęcamy do szczepienia. Nie ma czasu do stracenia"

W związku z ponownym wzrostem liczby przypadków i hospitalizacji, gdy wkraczamy w okres letni, zachęcam wszystkich do jak najszybszego zaszczepienia się, w tym dawką uzupełniającą. Nie ma czasu do stracenia. Wzywam państwa członkowskie do natychmiastowego wprowadzenia drugich dawek przypominających dla wszystkich osób w wieku powyżej 60 lat, a także dla wszystkich osób wymagających szczególnej troski oraz wzywam wszystkich, aby się zaszczepili. W ten sposób chronimy siebie, naszych bliskich i nasze wrażliwe populacje - powiedziała Stella Kyriakides, europejska komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności cytowana przez ECDC.