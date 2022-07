- Hospitalizacje są najważniejszym w tej chwili parametrem, który obserwujemy. Będzie to główny parametr, który będzie podstawą podejmowania ewentualnych decyzji stosowania takich instrumentów zapobiegających Covidowi - powiedział Niedzielski.

- Wstępnie, roboczo przyjęliśmy, że bliżej poziomu 5 tys. hospitalizacji w skali kraju, a obecnie mamy ok. 450, nie będą podejmowane żadne kroki restrykcyjne, chyba że sytuacja będzie nakazywała szybszą reakcję - dodał. W dalszej części konferencji Niedzielski doprecyzował, że rząd na razie nie myśli o "żadnych restrykcjach". - Myślimy bardziej o kwestii uruchomienia masowego testowania, bądź o wprowadzeniu ponownie zasad kwarantanny i izolacji - dodał.

Niedzielski powiedział, że "najczarniejsze" scenariusze poziomu hospitalizacji do jesieni br. to od 6 tys. do 10 tys. osób.

Minister poinformował, że zgodnie z "nieoficjalnymi informacjami" pojawi się zalecenie dla zastosowania na jesieni 4 dawki szczepień przeciwko Covid-19 będą dla całej populacji (obecnie 4. dawkę mogą przyjąć osoby starsze i o upośledzonej odporności).

Narasta kolejna fala

Minister wypowiadał się po spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami Rady ds. Covid-19. W trakcie spotkania została omówiona kwestia przygotowania polskiego systemu służby zdrowia do rosnącej liczby zakażeń koronawirusem.

Rada ds. Covid-19 jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. W jej skład wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycyny, nauk społeczno-ekonomicznych, a także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji. Do głównych jej zadań należy dokonywanie analiz bieżącej sytuacji zdrowotnej, ale także gospodarczej i społecznej w kraju. Rada prezentuje również propozycje działań dotyczące walki z pandemią.

Minionej doby badania potwierdziły 1046 zakażeń koronawirusem, w tym 152 ponowne. Nie zmarł żaden pacjent z Covid-19. Wykonano 5385 testów w kierunku SARS-CoV-2.

Tydzień temu, 1 lipca, badania potwierdziły 589 zakażeń koronawirusem, w tym 82 ponowne. Żaden pacjent z Covid-19 wówczas nie zmarł. Wykonano 4892 testy w kierunku SARS-CoV-2.

Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 6 020 679 przypadków. Zmarło 116 449 osób z Covid-19.

Od 16 maja obowiązujący w Polsce od 20 marca 2020 r. stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego.