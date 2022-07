"We Włoszech woda gazowana może zniknąć z półek sklepowych, a zanim to nastąpi, jej cena zapewne wzrośnie" - informują media. To rezultat braku dwutlenku węgla potrzebnego do jej produkcji. Alarm podniosła włoska, największa w Europie firma produkująca wodę gazowaną.

Firma z okolic Cuneo na północy Włoch, sprzedająca 1,5 mld butelek wody rocznie, wstrzymała linie produkcyjne.

"CO2 jest nieosiągalny, nasi konkurenci są w takiej samej sytuacji. Jesteśmy zdesperowani. To następny problem, który nakłada się na rekordowe podwyżki cen surowców i na suszę, która pozbawia nas źródeł wody" - powiedział szef firmy Alberto Bertone, cytowany przez media.

Jak wyjaśniają media, problem wynika z tego, że producenci dwutlenku węgla wolą sprzedawać go ochronie zdrowia, gdzie ma on liczne zastosowania, niż wytwórniom wody gazowanej.

We włoskich supermarketach w ostatnim czasie powoli zmniejszają się zapasy tej wody, a jeśli kryzys nie zostanie rozwiązany, wkrótce mogą się skończyć. Włochy są na pierwszym miejscu w Europie i w czołówce na świecie pod względem konsumpcji wody gazowanej. Wyrażane są obawy, że obecny wielki popyt doprowadzi do podwyżek jej cen.

Z Rzymu Sylwia Wysocka
Bartosz Lewicki