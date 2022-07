"Rano 1 lipca jednostka pocisków przeciwlotniczych Yug Air Command zniszczyła rosyjski bezzałogowy statek powietrzny Forpost, który próbował znaleźć cel do zniszczenia w rejonie Mikołajewa" - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według oficjalnych danych Sztabu Generalnego od początku wojny na pełną skalę na Ukrainie Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły 645 rosyjskich bezzałogowców.

Co może Forpost?

Forpost to jeden z najdroższych rosyjskich dronów. Jego koszt szacowany jest na 7 milionów dolarów. Jego głównym zadaniem jest zbieranie informacji wywiadowczych, loty poszukiwawcze i obserwacyjne oraz operacje poszukiwawcze. Może również przewozić kontener z pociskiem przeciwpancernym.

Zasięg zastosowania wynosi 250 km z anteną kierunkową lub 150 km z anteną dookólną. Maksymalny czas lotu to 18 godzin, a waga, którą można przewozić to do 100 kg - podaje Unian.