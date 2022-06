Komisja zauważa, że przyjęta przez Polskę nowa ustawa znosząca Izbę Dyscyplinarną nie uchyliła kwestionowanych przepisów prawa o sądownictwie - powiedział Wigand. Jak wyjaŚnił, w szczególności nie usunęła przeszkód dla właściwych sądów do weryfikacji z urzędu wymogu niezawisłości oraz nie usunęła przepisu, który kwalifikuje tę weryfikację z urzędu jako przewinienie dyscyplinarne. Podzieliliśmy się tą obserwacją z Polską w kontekście realizacji Krajowego Planu Odbudowy. Nie jest to formalna ocena zgodności z kamieniami milowymi, ponieważ nie jesteśmy na tym etapie procedury. Polska nie wysłała wniosku o płatność, a umowa operacyjna, która jest warunkiem wstępnym jakiejkolwiek płatności, nie została jeszcze sfinalizowana - dodał Wigand.

Wiceszefowa KE Viera Jourova była pytana w czwartek podczas komisji wolności obywatelskich PE przez jednego z europosłów, „czy ustawa prezydenta Andrzeja Dudy wypełnia kamienie milowe Krajowego Planu Odbudowy”. Nie, nie wypełnia. Polska będzie musiała zastanowić się nad warunkami i jeśli nie będą (polski rząd – PAP) mieli wystarczającej odpowiedzi w obowiązującym prawie dla polskiego sądownictwa, która będzie odpowiadała kamieniom milowym, nie wypłacimy pieniędzy. Ale powtarzam to, co powiedziała już prezydent (KE Ursula von der Leyen – PAP) - powiedziała Jourova.

Morawiecki: potrzebne jest oddramatyzowanie sytuacji

Podczas konferencji prasowej w czwartek premier Mateusz Morawiecki był pytany o słowa wiceprzewodniczącej KE Very Jourovej. Co do różnego rodzaju wskaźników i celów do wykonania, tak jak powiedziałem - wraz z Umową Partnerstwa mamy pewne wskaźniki i cele do wykonania. Podobnie w Krajowym Planie Odbudowy - Polska i wszystkie inne kraje członkowskie Unii Europejskiej mają wskaźniki i cele do wykonania. Jedne wskaźniki wykonuje się w 100 procentach, inne trochę mniej - wtedy następuje proces dyskusji i negocjacji z Komisją Europejską - powiedział Morawiecki

Jak wskazał, odnosząc się do swoich rozmów z unijną komisarz ds. spójności i reform Elisą Ferreirą, w dyskusji potrzebne jest oddramatyzowanie sytuacji. Myślę, że dzisiaj cała Europa tego potrzebuje - jedności i wspólnego frontu wobec tego kraju, który rzucił rękawicę porządkowi geopolitycznemu całego świata i naruszył pokój w Europie, potrzebujemy tu jedności i solidarności - zaznaczył.

Jak ktoś po aptekarsku będzie chciał mierzyć wskaźniki i cele, to oczywiście, że coś tam może nie pasować, ale my będziemy walczyli o swoje racji. Ja jestem dobrej myśli, że na przełomie tego i przyszłego roku pierwsze środki - nie tylko z Umowy Partnerstwa, ale także z Krajowego Planu Odbudowy - pojawią się na konkretne programy w Rzeczpospolitej - oświadczył premier.

Jakie warunki postawiła KE?

Komisja Europejska jako warunek akceptacji KPO postawiła m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Nowelizacja ustawy o SN, wprowadzająca m.in. to rozwiązanie, została niedawno uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta; wejdzie w życie 15 lipca.

17 czerwca polski Krajowy Plan Odbudowy zatwierdziły państwa członkowskie UE. Decyzja została podjęta na posiedzeniu ministrów finansów państw UE w Luksemburgu. Na razie nie wiadomo, kiedy pieniądze trafią do Polski. KPO zakłada, że Polska musi wdrożyć reformy dotyczące sądownictwa do końca czerwca, a to otworzy jej w lipcu drogę do złożenia wniosku o środki finansowe. Komisja będzie miała do dwóch miesięcy na ocenę tego wniosku.

Z Brukseli Łukasz Osiński