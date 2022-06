"KPO jest od tego, by odciążyć społeczeństwo po kryzysie gospodarczym, pokazuje pewne kierunki, ale nie zmusza. To fakultatywna droga do tego, by osiągać pewne założenia i cele na osi czasu, a nie zmuszać wszystkich obywateli, by wszyscy korzystali z jednego kamienia milowego" – mówi wiceminister rozwoju w internetowej części programu „Gość Radia ZET”.

Elastyczne podejście do tzw. kamieni milowych? - Elastyczność polega na tym, że nie mamy obligatoryjności projektowej, tylko pewną drogę i schemat. To założenia, które mamy spełnić w jakiejś perspektywie, ale społeczeństwo może, a nie musi się dostosowywać – wyjaśnia Olga Semeniuk. Jej zdaniem „jest narzucana narracja, trochę przez Solidarną Polskę, że mamy kamienie u szyi”. Reklama Nie do końca tak jest. Unia Europejska poprzez KPO i kamienie milowe pokazuje pewne kierunki, które prowadzą do transformacji cyfrowej czy zielonej energii – mówi. Olga Semeniuk dodaje, że skupiłaby się na tym, jak wygląda reforma sprawiedliwości i co się dzieje w sądach. - Prokurator generalny i minister sprawiedliwości powinien dziś wychodzić do obywateli z ustawami związanymi z sądownictwem, a nie zajmować KPO – mówi Gość Radia ZET.