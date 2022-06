Od piątku, 1 lipca do końca sierpnia na stacjach Lotosu będzie obowiązywała ogólnopolska promocja, która upoważnia do zakupu do 150 l paliwa w miesiącu z 30-groszowym rabatem na każdy litr - poinformowała w czwartek spółka paliwowa.

W piątek, 1 lipca Lotos rozpoczyna wakacyjną promocję skierowaną do nowych oraz dotychczasowych uczestników programu Navigator . Do końca sierpnia w ramach akcji "Tankuj taniej z programem Navigator -30 gr/l" czeka na nich rabat w wysokości 30 groszy na litr paliwa. Akcja obejmuje maksymalnie trzy tankowania w miesiącu, nie więcej niż 50 litrów każde - podała w czwartek spółka. Reklama Promocja rabatowa na stacjach Lotos Podobnie jak nasza konkurencja zdecydowaliśmy się na wprowadzenie rabatów na tankowanie w okresie wakacyjnym, aby ułatwić klientom letnie podróże - przekazał prezes Lotos Paliwa Wojciech Weiss, cytowany w informacji prasowej koncernu. Obajtek: Lotos przejmiemy na przełomie lipca i sierpnia Zobacz również Jak poinformowała spółka, aby otrzymać rabat -30 gr/l paliwa klient musi być aktywnym uczestnikiem programu Navigator, czyli mieć zarejestrowaną fizyczną lub wirtualną kartę Navigator (na stronie lotosnavigator.pl lub w aplikacji Navigator) oraz zaakceptować aktualny regulamin programu. Wówczas na swoim koncie w aplikacji lub na stronie programu w każdym miesiącu obowiązywania promocji udostępnione zostaną mu trzy kupony rabatowe, które będą ważne do końca miesiąca. Aby skorzystać z promocji klient przy transakcji powinien przedstawić kasjerowi aktywną kartę Navigator oraz kupon elektroniczny, który wyświetla się po zalogowaniu się do konta w aplikacji Navigator lub na stronie programu. Reklama Firma zwróciła uwagę, że promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi aktywnymi na jej stacjach paliw oprócz promocji "Wakacyjna Loteria Lotos". Reklama 24 czerwca br. Orlen ogłosił wakacyjny program promocyjny, zgodnie z którym wszyscy zarejestrowani uczestnicy programu lojalnościowego koncernu, którzy korzystają z aplikacji Orlen Vitay - a od 1 lipca także posiadacze plastikowej karty Vitay - mogą otrzymać 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa (Efecta lub Verva) w ramach trzech tankowań miesięcznie do 50 l każde. Pozwala to na zakup w wakacje do 150 l paliwa miesięcznie z rabatem. Na dodatkową zniżkę mogą liczyć uczestnicy programu Vitay, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny. Będą oni mogli otrzymać rabat wynoszący 40 groszy na litrze - zapowiedział koncern. autorka: Longina Grzegórska-Szpyt Weronika Papiernik Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję