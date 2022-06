Odsetek fałszywych kont, spamu i botów w serwisie jest nadal bardzo istotną kwestią - powiedział Elon Musk w rozmowie z redaktorem naczelnym Bloomberg News Johnem Micklethwaitem podczas Katarskiego Forum Ekonomicznego w Doha.

Musk wielokrotnie mówił o fałszywych kontach na Twitterze, co podsycało spekulacje, że chce obniżyć cenę transakcji lub całkowicie się wycofać - informuje Bloomberg.

Idealnie byłoby, gdyby 80 proc. Ameryki Północnej, a może nawet, nie wiem, połowa świata, czy coś w tym rodzaju, zaczęło korzystać z Twittera w takiej czy innej formie - powiedział przedsiębiorca.

A to oznacza, że musi to być coś, co spodoba się ludziom. Oczywiście nie może to być miejsce, w którym czują się niekomfortowo lub są prześladowani, bo inaczej po prostu nie będą z niego korzystać - dodał.

Chiny nie są przeszkodą

Prezes Tesli powiedział, że nie wydaje mu się, aby jego działalność biznesowa w Chinach powodowała problemy, jeśli przejmie kontrolę nad Twitterem - podaje Bloomberg.

Przejęcie Twittera przez Muska jest nadal w zawieszeniu.