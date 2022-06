Szef klubu KO powiedział podczas konferencji prasowej we Włocławku, że jego przyjazd do tego miasta to element codzienności parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej. - Rozmawiamy z mieszkańcami, o tym co najważniejsze. Dzisiaj województwo kujawsko-pomorskie. Jeszcze czeka nas spotkanie w gminie Choceń - też otwarte, bez specjalnych scenariuszy, bez prób, takie jak widzieliśmy w Sochaczewie (przed spotkaniem organizowanym przez PiS z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego). To są spotkania, na które każdy może przyjść. Rozmawiamy o tym, co najważniejsze, o naszych propozycjach jak naprawić Polskę, zmienić to, co dziś nie funkcjonuje - mówił Budka.

Podkreślił, że jest w terenie także dlatego, aby słuchać ludzi. - Przyjeżdżam prosto z Grudziądza. Tam miałem spotkanie w Klubie Seniora - z ludźmi, którzy są bardzo aktywni, ale którzy również mówią o tym jak jest ciężko dzisiaj - kiedy mamy do czynienia z inflacją, drożyzną, kiedy nie wiadomo, czy starczy pieniędzy chociażby na opał na zimę. Rozmawiamy o tym, jak trzeba rozwiązywać te problemy - powiedział szef klubu KO.

"Rząd marnuje czas bezcenny dla polskich obywateli"

Towarzyszący mu poseł KO z okręgu toruńsko-włocławskiego Arkadiusz Myrcha mówił, że wizyta we Włocławku odbywa się w ramach akcji 1000 spotkań przedstawicieli KO w całej Polsce, które zaplanowano na czerwiec. - Jest to dla nas rutynowa rozmowa z mieszkańcami Włocławka o sprawach bieżących. Z panem prezydentem miasta Włocławek Markiem Wojtkowskim apelowaliśmy do lokalnych przedstawicieli PiS, do posłów, do senatorów, aby zostały przyśpieszone prace nad odblokowaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy. Minęło kilka tygodni, a tych pieniędzy cały czas nie ma - powiedział Myrcha.

Nawiązując do odrzucenia w Sejmie większości senackich poprawek do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, poseł KO stwierdził, że w w czwartek "PiS nie wykorzystał okazji, którą dał Polsce Senat wprowadzając do ustawy o Sądzie Najwyższym takie regulacje, które wypełniałyby tzw. kamienie milowe, elementarne zmiany w sądownictwie, pozwalające na uruchomienie gigantycznych środków dla polskiej gospodarki" .

Dodał, że mijają tygodnie, a rząd w jego ocenie marnuje czas "bezcenny dla polskich obywateli". - Cały czas Włocławek - gmina i powiat i całe województwo kujawsko-pomorskie czekają na środki z KO - powiedział Myrcha.

Tomasz Więcławski