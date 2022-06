Władimir Putin na spotkaniu z młodymi naukowcami i przedsiębiorcami w Moskwie nawiązał do wojny w Ukrainie. Porównał się do cara Rosji Piotra I Wielkiego, który prowadził wojnę ze Szwecję. "Piotr Wielki prowadził wojnę północną przez 21 lat. Mogłoby się wydawać, że podczas wojny ze Szwecją podbił nowe terytoria. Nic nie podbił - przywrócił. Najwyraźniej to także nasze przeznaczenie" - powiedział prezydent Rosji Władimir Putin.

Władimir Putin brał udział w wystawie z okazji 350. rocznicy urodzin cara Piotra I Wielkiego. Reklama Fakt, że musimy się bronić, walczyć, to oczywista rzecz. Prawie nic się nie zmieniło od 350 lat. To niesamowite - stwierdził rosyjski dyktator. Najwyraźniej to nasze przeznaczenie, by zwrócić i wzmocnić kraj - mówił. I jeśli będziemy wychodzić z założenia, że te podstawowe wartości stanowią podstawę naszego istnienia, to z pewnością uda nam się rozwiązać stojące przed nami zadania – powiedział Putin. Reklama Weronika Papiernik