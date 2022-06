Na uwagę prowadzącego wywiad, że przez wiele lat Polska i kraje bałtyckie ostrzegały przed ambicjami Rosji, by stać się wielkim mocarstwem, ale ich obawy często nie były traktowane w Berlinie Hofreiter z powagą odpowiedział: Chciałbym, aby niemiecka polityka jasno przyznała się do błędów popełnionych w przeszłości.

"Ja też się myliłem"

Podkreślił: Ja też się myliłem. Po aneksji Krymu przez Rosję sądziłem, że negocjacje z Putinem są jeszcze możliwe.

Powinniśmy przeprowadzić debatę na temat tego, dlaczego się myliliśmy. Niemcy muszą uporać się ze swoim kolonialnym spojrzeniem na Europę Wschodnią - przyznał Hofreiter.

Polityk partii Zielonych zwrócił uwagę, że "przez długi czas patrzyliśmy z góry na kraje leżące między Niemcami a Rosją w sposób wszystkowiedzący. Zgodnie z hasłem My wiemy lepiej, co jest dla was dobre. Znamy się na tym. Nie martwcie się (...). Putin nie będzie tak szalał, świetnie nam się z nim współpracuje gospodarczo".

Zdaniem Hofreitera "nie mieliśmy racji, przyjmując taką paternalistyczną postawę. Ludzie z Europy Środkowej i Wschodniej, którzy nas ostrzegali, mieli rację".

Z Berlina Berenika Lemańczyk