Inwazja Rosji na Ukrainę zagroziła. Ukraińskie porty są zablokowane od lutego. Nic nie wskazuje na to, że to się wkrótce zmieni. – Kiedy z rynku zostaje wykluczony kraj taki jak Ukraina, która produkuje ilość żywności wystarczającą dla 400 mln ludzi, wywołuje to niestabilności, które właśnie obserwujemy – ostrzegał niedawno dyrektor wykonawczy Światowego Programu Żywnościowego ONZ David Beasley. Rola Ukrainy jako eksportera zboża jest znacznie większa niż innych dużych producentów. Brazylia, Chiny , Indie, Indonezja czy Stany Zjednoczone samodzielnie konsumują większość swoich produktów.

Nakłada się na to kwestia kryzysu klimatycznego. W ostatnich latach światowy rynek zbóż skurczył się z powodu problemów produkcyjnych w wielu częściach świata. Wyjątkami były Rosja i Ukraina. Migracje, które zostaną wywołane problemami na rynku żywności, "będą bardziej chaotyczne i nie tak łatwe do opanowania" – mówił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas w rozmowie z Bloombergiem. Migranci mieliby docierać do Europy przede wszystkim przez Morze Śródziemne. – Mamy globalny interes w tym, żeby tego uniknąć – komentował polityk. Według włoskiego MSW w tym roku (do 13 maja) do Włoch drogą morską przybyło niemal 13 tys. osób, głównie z Afryki Północnej. To o kilka tysięcy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Na morzu zginęło ok. 600 osób.