Budka w piątek wziął udział w otwarciu biura poselskiego Platformy Obywatelskiej w Myślenicach (Małopolskie). W powiecie tym leży Pcim, rodzinna miejscowość prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka.

Obajtek "odpowiedzialny za horror"

Jak przekonywał Budka, "ten słynny Pcim, piękna, urocza miejscowość niestety kojarzy się w tej chwili z absolutną niekompetencją, kojarzy się z człowiekiem który nigdy nie powinien zajmować tych stanowisk, które dzięki obecnej władzy zajmuje".

Według szefa klubu KO "dzisiaj Obajtek jest odpowiedzialny za ten horror, który Polacy przeżywają na stacjach benzynowych". Ósemka z przodu, ale na tym może się nie skończyć, bo tablice orlenowskie są przygotowane na kolejną cyfrę z przodu, na to że może tam znaleźć się wkrótce jedynka - przekonywał Budka.

Przyczyna wzrostu cen paliw

Ocenił on, że główną przyczyną wzrostu cen paliw w Polsce nie jest wojna w Ukrainie, choć jest jednym z jego elementów, ale marże stosowane przez Orlen i Lotos. Chodzi o to, w jaki sposób w tym trudnym dla Polski czasie Orlen i Lotos podniosły marże na paliwa - tłumaczył polityk KO.

Jak wskazał, kolejną przyczyną jest to, że "Orlen z pieniędzy polskich kierowców sfinansował przejęcie Polska Press". Przejęcie lokalnej, regionalnej prasy tylko po to, by szerzyć tam ohydną, pisowską propagandę, którą na co dzień znajdujemy w reżimowej telewizji - mówił Budka.

Ten w cudzysłowie geniusz (...) Obajtek, dzisiaj zajmuje się w wszystkim, tylko nie tym by ulżyć polskim kierowcom - podkreślił polityk PO.

"Wyprzedaż polskiego majątku"

Jak mówił Budka podczas briefingu, prezes PKN Orlen "forsuje wyprzedaż polskiego majątku". Doprowadził do absurdalnej w dzisiejszej sytuacji fuzji Orlenu z Lotosem, kosztem tego, że część polskich rafinerii, część polskich stacji benzynowych zostanie sprzedana w ręce ludzi, powiązanych albo pośrednio albo bezpośrednio z Putinem, czyli z tym który prowadzi agresję w Ukrainie, albo zostaną sprzedane Saudyjczykom, czyli tym którzy wspierają na arenie międzynarodowej Putina, jeśli chodzi o sprzedaż ropy - ocenił.

Budka zapowiedział, że politycy PO na spotkaniach w całym kraju będą powtarzać, że "PiS równa się drożyzna, PiS równa się kolesiostwo, PiS równa się niekompetencja i PiS równa się wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej".

Gospodarz nowego biura poselskiego w Myślenicach poseł KO Marek Sowa wskazał, że będzie to miejsce dla mieszkańców całego powiatu myślenickiego. Dopełniamy swoje zadanie - będziemy mieć biura z Dorotą Niedzielą w każdym powiecie, to już czwarte biuro, bo spraw coraz więcej - mówił.

Autor: Rafał Grzyb