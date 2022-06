Według nieoficjalnych informacji, taka propozycja miałaby paść na jutrzejszej konwencji PiS. - Dowiaduję się o niej z mediów – komentuje Gość Radia ZET. Dodaje jednak, że w przyszłości nie wyklucza takiego rozwiązania. - Mamy różne analizy różnych programów: obniżki podatków, modyfikacji programów społecznych, ale one zawsze są równoległe do tego, jak wygląda sytuacja ekonomiczna czy gospodarcza. Teraz skupiamy się na obniżeniu podatków czy podatkach sektorowych – przekonuje minister.

Reklama

Dopytywany o to, jakie propozycje przedstawi Prawo i Sprawiedliwość na swojej jutrzejszej konwencji, Piotr Müller odpowiada, że „padną tam pewne zapowiedzi”. 14. emerytura co rok? – Zobaczymy… - komentuje.

Wydłużenie urlopów wypoczynkowych o 7 dni? - Nie wiem, żeby taka decyzja miała zapaść. W tej chwili trwa dyskusja dotycząca raczej przedłużenia świadczenia tacierzyńskiego – mówi Gość Radia ZET. Minister dodaje, że nie zawyżałby oczekiwań co do tego, że padną jutro nowe, przełomowe programy. - Raczej bym obniżał oczekiwania pod kątem wielkich programów – mówi polityk i zaznacza, że konwencja to będzie „podsumowanie działań dotychczas i zapowiedź kilku innych działań”.