ZUS sprawdza, czy obywatele Ukrainy, którym przyznał świadczenia wychowawcze na dzieci, nie wrócili do siebie lub nie pojechali do innego państwa. Taki wyjazd z Polski, który trwa dłużej niż miesiąc, wiąże się bowiem z utratą prawa do 500+. Do tej pory z tego powodu zakład wstrzymał wypłatę 7,7 tys. świadczeń.