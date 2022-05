"Najnowsze zmiany w ofercie depozytowej Banku Pekao to jeszcze lepsze warunki do lokowania wolnych środków przez nowych i obecnych klientów banku. Klienci poszukujący atrakcyjnego oprocentowania dla swoich oszczędności będą mogli założyć w Banku Pekao Lokaty na Nowe Środki - dwa nowe warianty dostępne od 1 czerwca to 6 proc. na 12 miesięcy lub 5,5 proc. na 9 miesięcy na lokacie do 200 tys. zł. Z tych lokat mogą skorzystać zarówno obecni, jak i nowi klienci. 6 proc. będzie można też zyskać na 12 miesięcy z obecnych środków zgromadzonych w Pekao jeśli klient zakupi za połowę fundusze Pekao TFI" - czytamy w komunikacie.

Reklama

"Po raz kolejny podbijamy stawkę"

Z kolei z promocyjnego oprocentowania 5 proc. do kwoty nawet 400 tys. zł na koncie oszczędnościowym mogą skorzystać nowi klienci banku. Wyższe oprocentowanie obejmie również od 1 czerwca wszystkie konta oszczędnościowe otwarte przez nowych klientów w ramach promocji trwającej od 28 kwietnia do 19 maja włącznie, podkreślono.

Po raz kolejny podbijamy stawkę, wdrażając jeszcze bardziej atrakcyjne oprocentowanie zarówno na kontach oszczędnościowych, jak i na lokatach dla klientów indywidualnych. Nowe oferty, w połączeniu z tym, co już znajduje się w ofercie Banku Pekao od początku maja, daje klientom dostęp do bardzo szerokiego wachlarza bezpiecznych bankowych produktów oszczędnościowych z bardzo konkurencyjnym na rynku oprocentowaniem. Dodatkowo klienci mogą wybrać praktycznie dowolny okres oszczędzania na atrakcyjny procent - od 6 miesięcy na kontach oszczędnościowych do nawet 36 miesięcy na Lokacie Rentierskiej - powiedział wiceprezes Pekao nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej Wojciech Werochowski, cytowany w komunikacie.

Reklama

Nowa oferta

W nowej ofercie znajdują się:

Konta Oszczędnościowe - promocja dostępna od 1 czerwca do 31 lipca br. w bankowości mobilnej PeoPay, internetowej Pekao24 oraz w oddziałach. Oferta dla nowych klientów.

5 proc. na 6 miesięcy do 400 tys. zł na koncie oszczędnościowym premium

5 proc. na 6 miesięcy do 100 tys. zł na koncie oszczędnościowym

Lokata na Nowe Środki - min. kwota 20 tys. zł, maksymalnie 200 tys. zł. Klient może założyć jedną lokatę na każdy okres, dostępna tylko w oddziałach

6 proc. na 12 miesięcy, lub

5,5 proc. na 9 miesięcy

Lokata z Funduszami Pekao TFI - promocja dostępna od 1 czerwca do 30 czerwca br. w bankowości mobilnej PeoPay oraz internetowej Pekao24. Oferta dla nowych i obecnych środków klientów.

6 proc. na 12 miesięcy.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 250,57 mld zł na koniec 2021 r.