Pod koniec kwietnia br. premier Mateusz Morawiecki zaapelował do banków, by podniosły oprocentowanie lokat i depozytów. Premier pytany we wtorek o to, czy można liczyć na rozwiązanie ustawowe, jak np. powiązanie oprocentowania lokat ze stopą referencyjną NBP; w jaki sposób chce skłonić banki do podniesienia oprocentowania depozytów, odparł: Poprzez perswazję.

ING: Mamy promocję

Od 28 kwietnia mamy promocję dla klientów indywidualnych i firm - wskazał PAP Piotr Utrata z ING, pytany o podwyżki oprocentowania i lokat. Przekazał, że dla klientów, którzy jeszcze z ING nie oszczędzają oprocentowanie wynosi 4 proc. przez 3 miesiące, dla kwot poniżej 200 tys. zł. Natomiast dla dotychczasowych klientów bank oferuje 4 proc. przez 3 miesiące, dla nowych środków do 200 tys. zł. Dodał, że podstawowa stawka oprocentowania dla kont oszczędnościowych wynosi 0,5 proc. W ofercie dla firm oprocentowanie dla nowych środków nie przekraczających salda 10 mln na rachunkach "OKO dla firm" wynosi 3,5 proc. Oprocentowanie standardowe nie ulega zmianie i wynosi 0,5 proc., co oznacza, że dla nowych środków wpłaconych w okresie promocji można uzyskać 4 proc. w skali roku - wskazał.

PKO BP "prowadzi analizy"

Decyzji o podniesieniu oprocentowania dla właścicieli lokat i kont oszczędnościowych nie podjął na razie PKO BP, który prowadzi w tej sprawie analizy.

Alior podniósł oprocentowanie

Oprocentowanie depozytów podniósł Alior Bank, wprowadzając wyższe stawki dla właścicieli lokat i kont oszczędnościowych. Zgodnie z komunikatem na internetowej stronie banku "w związku z kolejnym wzrostem stóp procentowych NBP Alior Bank zdecydował się podwyższyć oprocentowanie kont oszczędnościowych oraz lokat na nowe środki dla klientów indywidualnych".

Na przykład stawką 5 proc. w skali roku objęto od 10 maja "Lokatę na Nowe Środki" na okres 365 dni. Zgodnie z informacją, w przypadku pozostałych okresów oprocentowanie wyniesie odpowiednio 4,5 proc. w skali roku na 182 dni oraz 4 proc. w skali roku na 92 dni" - przekazano. Od 4 maja br. bank podniósł oprocentowanie "Konta Oszczędnościowego", które przy saldzie od 200 tys. zł (włącznie) wynosi 1 proc. w skali roku, a przy niższym niż 200 tys. zł – 0,75 proc. w skali roku.

Getin Noble Bank: Uatrakcyjniliśmy oprocentowanie

Oprocentowanie lokat uatrakcyjniliśmy w sobotę, a kont oszczędnościowych w poniedziałek - poinformował rzecznik prasowy Getin Noble Bank Artur Newecki. Bank na lokacie („Lokata na Nowe Środki”) proponuje promocyjne oprocentowanie nawet do 5,5 proc. w skali roku. Z kolei dla „Nowych środków na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym” - do 5 proc. w skali roku. Zgodnie z informacją banku minimalna kwota lokaty z oprocentowaniem promocyjnym wynosi 5 tys. zł. Natomiast w nowej ofercie „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym” promocyjne oprocentowanie w skali roku sięga 5 proc. dla kwoty do 400 tys. zł.

Pekao przedstawi nową ofertę depozytową

W najbliższych dniach nową ofertę depozytową przedstawi Pekao. Po raz kolejny podniesiemy oprocentowanie lokat - przekazał we wtorek PAP prezes Banku Pekao Leszek Skiba. Obserwujemy, że banki już rywalizują o gotówkę, np. oferując wyższe oprocentowanie depozytów - dodał.

Skiba przypomniał, że Pekao już w kwietniu informowało o pierwszej podwyżce oprocentowania depozytów. Obecnie – w związku z utrzymującym się trendem inflacyjnym – pracujemy nad kolejnym podniesieniem oprocentowania lokat. Szczegóły przedstawimy w perspektywie najbliższych dni- przekazał.

Rządowa pomoc dla kredytobiorców

Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister finansów Magdalena Rzeczkowska przekazała, że rząd w najbliższym czasie przedstawi rozwiązania, które będą wspomagały oszczędzanie przez Polaków. Dodała, że w ramach tych propozycji resort finansów pracuje nad kwestią obligacji detalicznych dla obywateli.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu br. wzrosły rdr o 12,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2,0 proc.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła w ubiegły czwartek wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 4,5 proc. do 5,25 proc. (PAP)