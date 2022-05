Budzi to ogromne emocje, bo byłby to przełom mentalny. Choć prawda jest taka, że nie jest to zupełna nowość. Teraz chcemy poszerzyć niektóre przepisy: jeżeli pracownik medyczny zgłosi, że doszło do zdarzenia niepożądanego, to następnego dnia na pewno nie otrzyma wypowiedzenia. Oczywiście pod pewnymi warunkami. I ma to dotyczyć całego personelu medycznego, nie tylko lekarzy. Taka osoba nie zostanie zwolniona z pracy, nie zostanie uruchomiona prokuratura, a pacjent będzie miał szansę uzyskać odszkodowanie od rzecznika praw pacjenta. Szpital przeprowadzi analizę przyczyn zdarzenia i wdroży rozwiązania zapobiegające na przyszłość takim sytuacjom.