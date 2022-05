Morawiecki uczestniczył w sobotę w Ogólnopolskim Kongresie Dialogu Młodzieżowego.

Same tylko nadmiarowe zyski, przekraczające średnioroczną z ostatnich lat, zyski z ropy i gazu małego 5-milionowego państwa jakim jest Norwegia przekroczą 100 miliardów euro. Piszcie do waszych młodych przyjaciół w Norwegii, oni powinni się podzielić tymi tym nad gigantycznym zyskiem - mówił premier.

Zwrócił się też do "drogich norweskich przyjaciół". - To nie jest normalne. To nie jest sprawiedliwe. To jest również żerowanie - niechcący oczywiście, bo to nie jest wina przecież Norwegii, ta wojna na Ukrainie - ale to jest pośrednie żerowanie na tym, co się dzieje. Na wywołanej przez Putina wojnie - stwierdził Morawiecki.