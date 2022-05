W danych uderza duży udział młodych ludzi nie tylko w strukturze uchodźców, bo to było jasne, że w dużej części przyjechały do nas matki z dziećmi. Alew wieku do 18. roku życia, których w systemie PESEL jest ponad 519 tys., to już 7 proc. ogółu młodych ludzi w Polsce . 50 tys. dzieci ma do dwóch lat, a ponad 100 tys. jest w wieku przedszkolnym. Dla polskiego systemu edukacji, zdaniem wiceprezesa PFR Bartosza Marczuka, który monitoruje dane z PESEL, nie powinno być większych problemów, jeśli chodzi o żłobki i przedszkola. Natomiastmoże być wyzwaniem dla systemu edukacji.