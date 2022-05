4 miesiące wakacji kredytowych w tym roku, 4 miesiące wakacji kredytowych w przyszłym roku, co będzie kosztowało około 3 miliardów złotych. Plus jeszcze pomoc dla kredytobiorców znajdujących się w trudnym położeniu, to jest kwota niespełna półtora miliarda złotych. Plus nowy WIBOR, co będzie kosztowało mniej więcej około miliarda złotych. Chcieliście konkretów, są konkrety – wyjaśnił Czarnecki. Nie zdradził jednak, kiedy rząd ma się zająć tymi zapowiedziami.

To jest opinia naszej formacji, że banki, w tym także banki państwowe, powinny działać aktywnie tak, aby ich klienci nie tracili czy, jeśli jest taka możliwość, tracili jak najmniej – mówił europoseł.

Stopy procentowe w górę

O podwyżce stóp procentowych mówił Krzysztof Gawkowski z Lewicy:

Pan Glapiński oszukiwał Polaków przez rok, oszukiwał, mówiąc, że inflacja będzie niska, żebyśmy się nie martwili. Mówił, że stopy rat procentowych będą szły do góry, oczywiście trzeba było je podnosić, bo widzieliśmy inflację też w tamtym roku, ale zrobił to za późno. Gdyby dzisiaj opisać to, co się wydarzyło w polskiej gospodarce, to Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, to jest najczarniejsza postać polskiej gospodarki od dwóch dekad. Doprowadził do sytuacji, w której polskie rodziny mogą bankrutować – krytykował prezesa NBP, Krzysztof Gawkowski. Poseł Lewicy nazwał Glapińskiego czarnym charakterem i demagogiem.

Nowacka o Glapiński: Nie powinien zostać wybrany na drugą kadencję

On jest im (rządzącym – przyp. red.) bardzo wygodny, bo jest absolutnie usłużny politycznie. To nie chodzi nawet o to, że on opowiada idiotyzmy na konferencjach, które nas wszystkich żenują, tylko chodzi o to, że podporządkowuje politykę finansową stricte życzeniom pana Kaczyńskiego – oceniła Barbara Nowacka.