Gdy jest mowa o prorosyjskich sojusznikach PiS , żelaznym przykładem jest. Jej wypowiedzi są dobrze znane, więc nie warto już ich przywoływać. Zresztąformalnie– nie należy do frakcji(EKR). Należą jednak do niej ugrupowania, których poglądy na kluczowe dla Polski sprawy również są co najmniej wątpliwe z punktu widzenia naszych interesów. Do EKR dołączyło chociażby holenderskie ugrupowanie JA21 (trzech europosłów). Jeden z ważnych polityków JA21, krajowy deputowany, 31 stycznia na łamach "Brussels Report" opublikował tekst pod znamiennym tytułem "Członkostwo Ukrainy w NATO byłoby o jednym mostem za daleko". W momencie, gdy Rosja gromadziła armię na granicy z Ukrainą, Eppink postanowił pochylić się z troską nad obawami Kremla.