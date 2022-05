Tusk podkreślił na konferencji prasowej zorganizowanej w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, że rosnącą inflację i drożyznę odczuwają wszyscy bez wyjątku. Ale ci, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi za dzisiejszą rentę socjalną, z ich punktu widzenia inflacja jest czymś zabójczym - powiedział lider PO.

Drożyzna na poziomie kilkunastu procent przy tak niskich świadczeniach, jakie mają dzisiaj, jest czymś co może doprowadzić do rozpaczy i de facto uniemożliwić realną opiekę nad niepełnosprawnymi - powiedział Tusk.

Wspomniał też o grupie pracowników systemu opieki społecznej, w której - jak mówił - zarobki też są "mizerne". Stwierdził, że "to byli ludzie, którzy na pierwszym froncie walki z pandemią, brali na siebie najcięższe obowiązki".

Niech ten dzień będzie dniem opamiętania dla władzy i niech wreszcie władza zrozumie, że inflacja, dokuczliwa dla wszystkich, może zabijać tych najsłabszych, dla tych najsłabszych może być nie do przeżycia - powiedział lider PO.

Podwyżka renty socjalnej

Posłanka Iwona Hartwich (KO) poinformowała o powstaniu inicjatywy obywatelskiej - projekcie ustawy o podwyżce renty socjalnej. Ta ustawa, jeżeli weszłaby w życie pozwoliłaby na godniejsze życie dla tych osób - powiedział posłanka KO.

Przypomniała też 40-dniowy protest osób niepełnosprawnych i ich rodziców w Sejmie w 2018 r. Gdzie tak naprawdę rząd PiS-u nie chciał nam pomóc, ale uwaga - powstał Fundusz Solidarnościowy, który został bezwstydnie ukradziony tym osobom. I dzisiaj te osoby biorą sprawy w swoje ręce i będą zbierać podpisy pod projektem ustawy o podwyżce renty socjalnej - powiedziała Hartwich.

Posłanka zaapelowała też o podpisywanie się pod tym projektem ustawy.

Oburzenie opozycji

"Pani Marszałek Witek, jak można nie wpuścić do sejmu osób niepełnosprawnych na konferencję z @donaldtusk? Sejm to nie jest wasza własność. Typowa dla PiS pogarda dla ludzi i ich problemów" - napisał na TT polityk PO Marcin Kierwiński.

"Przykro nam, że musimy walczyć o taką sprawę. 1217 zł. ma nam starczyć na życie! - mówią osoby z niepełnosprawnościami na konferencji z .@donaldtusk i .@iwonahartwich Dzisiaj w Światowym Dniu Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami nie wpuszczono nas do Sejmu!" - komentuje w mediach społecznościowych posłanka PO Maria Janyska.

"Zamieniają Polskę w prywatny folwark PiS. Niewpuszczenie do Sejmu osób z niepełnosprawnościami na konferencję prasową jest kolejnym dowodem niesamowitej buty i pogardy tej władzy w stosunku do ludzi słabszych. Wstyd!" - czytamy we wpisie Borysa Budki.

Tymczasem Andrzej Grzegrzółka z Centrum Informacyjnego Sejmu zamieścił na Twitterze poniższy wpis:

"Ważne wyjaśnienie: 1. pos. I.Hartwich, wraz z synem i asystentami, mogła i może swobodnie wchodzić do Sejmu; 2. Cała dzisiejsza grupa otrzymała zgodę na wejście do Parlamentu (bud. U) i zorganizowanie konf. prasowej. Zainteresowanych o wszystkim informowała Straż Marszałkowska" - czytamy.