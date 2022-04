Obecną sytuację można porównać właściwie tylko z napaścią Hitlera na Polskę. Podobnie jak dziś był to niesprowokowany atak mający na celu wyeliminowanie całego państwa. Hitlerowi nie podobała się wizja niepodległej Polski, a Putinowi nie podoba się wizja niepodległej Ukrainy. Może Polska w 1939 r. nie była idealnym krajem. Ukraina przed 24 lutego również nie. Mówimy jednak o największej zbrodni w prawie międzynarodowym. Od września 1939 r. nie widzieliśmy niczego, co można porównać do tego, co dzieje się teraz.