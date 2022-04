Z naszych informacji wynika, że odmowę przyjęcia szczepionek oraz zapłaty za nie zaraz po Pfizerze (który jest głównym dostawcą szczepionki) może usłyszeć również Moderna. Jak ustaliliśmy, u tego producenta mamy do odebrania jeszcze 12 mln zamówionych preparatów. To koszt ok. 1 mld zł. Za dostawy od Pfizera musimy zapłacić ok. 6 mld zł (czyli drugie tyle, ile już na nie wydaliśmy). Odmowa zapłaty i przyjęcia dostaw może się wiązać z konsekwencjami prawnymi.