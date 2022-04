Reklama

Rada Polityki Pieniężnej podniosła w środę wszystkie stopy procentowe o 1 pkt proc. Główna stopa NBP wzrosła z 3,5 proc. do 4,5 proc. To już siódma z rzędu podwyżka stóp procentowych. Pierwsza z cyklu podwyżek nastąpiła w październiku ubiegłego roku. Od tego czasu RPP podnosiła stopy co miesiąc. W marcu skala podwyżki wyniosła 0,75 pkt proc.

Tusk pokazuje zdjęcie Glapińskiego

Decyzję RPP skomentował w czwartek lider PO Donald Tusk. Na Twitterze zamieścił krótkie nagranie, w którym przypomniał zdjęcie prezesa NPB pozującego ze sztabką złota. Pamiętacie to zdjęcie? Uradowania twarz prezesa Adama Glapińskiego ze sztabą złota w rękach. Ma powód do radości - zarobił w zeszłym roku ponad milion złotych i dał sobie jeszcze 600 tysięcy złotych premii - powiedział szef Platformy Obywatelskiej.

Jak dodał, "prezes Adam Drożyzna Glapiński odpowiada za nieszczęście tysięcy polskich rodzin". To on odpowiada między innymi za stopy procentowe i za to jak wysokie raty kredytu płacicie - stwierdził Tusk.

Według niego, zadowolone są także banki w Polsce. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku zysk netto osiągnęły rekordowy - ponad 4 miliardy złotych, 97 proc. więcej niż w analogicznych dwóch pierwszych miesiącach zeszłego roku. No ale w końcu, jak powiedział premier bankier Morawiecki, ludziom powinna wystarczyć miska ryżu. Dla ludzi będzie więc miska ryżu, a dla nich będzie to złoto - ironizował lider PO.

Wzrost raty kredytu hipotecznego

Tusk zaprezentował też zestawienie o ile wzrosła rata kredytu hipotecznego rodziny jego dwójki współpracowników. Państwo Sylwia i Jan będą płacili nie 2400 złotych raty kredytu miesięcznie tak, jak pod koniec zeszłego roku, tylko 3200 złotych. 800 złotych więcej miesięcznie - powiedział Tusk.

Jak dodał, podobne komunikaty dotyczące wzrostu wysokości rat kredytów otrzymało od banków ponad 2 miliony rodzin w Polsce. Dowiadują się dzisiaj, że będą płacili 400, 700, 1000 złotych więcej miesięcznie, przy takiej drożyźnie - zaznaczył szef PO.

Poinformował, że Koalicja Obywatelska przygotowała projekt ustawy, która umożliwi kredytobiorcom płacenie rat na poziomie z końca zeszłego roku. To jest możliwe, to trzeba zrobić, ten projekt ustawy złożymy - zapowiedział Tusk.

W piątek Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 r. wzrosły rdr o 10,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem - o 3,2 proc.