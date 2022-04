Niemal co trzeci badany planuje, że jego zakupy wielkanocne będą kosztować nie mniej niż 300 zł, ale nie więcej niż 500 zł (30 proc. wobec 29 proc. w 2021 roku). O 3 proc. wzrósł odsetek Polaków, którzy na zakupy wydadzą między 501 a 800 zł (17 proc. wobec 14 proc. w 2021 roku). Zakupy powyżej 800 zł zrobi 9 proc. ankietowanych. Z 6 proc. do 8 proc. wzrósł odsetek badanych, którzy zadeklarowali, że nie obchodzą Wielkanocy, podano.

Co piąty ankietowany (20 proc.) odpowiedział, że wyda mniej niż przed rokiem, z czego 64 proc. chce mniej kupić, a 26 proc. poszuka tańszych zamienników produktów. Z kolei 37 proc. chce wydać tyle samo pieniędzy, co przed rokiem, z czego 68 proc. zamierza mniej kupić, a 26 proc. planuje poszukać tańszych produktów. Co czwarty ankietowany (25 proc.) wie, że na tegoroczne zakupy wielkanocne wyda więcej pieniędzy, z czego 91 proc. wskazuje, że wynika to ze wzrostu cen, a 5 proc. jako powód wzrostu swojego świątecznego budżetu wskazuje, że zamierza kupić więcej niż przed rokiem. Warto dodać, że 18 proc. badanych trudno było oszacować tegoroczne wydatki na święta Wielkiejnocy.

Wysokie ceny powodują, że z większą uwagą podejdziemy do planowania swoich wielkanocnych zakupów. Na wielkanocnych stołach być może będzie skromniej, ale jest też szansa, że mniej się zmarnuje. Spośród 37 proc. badanych, którzy jednoznacznie odpowiedzieli, że z ich wielkanocnej listy zakupowej w tym roku znikną niektóre wydatki, aż 63 proc. odpowiedziało, że kupi mniej jedzenia. Ponad połowa zrezygnuje z kupna artykułów dekoracyjnych, jak kwiaty czy inne ozdoby, 23 proc. z kolei nie będzie obdarowywać dzieci specjalnymi prezentami. Warto dodać, że 26 proc. zrezygnuje z wyjazdu do rodziny - co może wynikać z wysokich cen paliwa, ale też ogólnej drożyzny - powiedziała rzeczniczka prasowa Kruka Agnieszka Salach, cytowana w komunikacie.

Zdecydowana większość, bo 82 proc. Polaków, zamierza sfinansować zakupy wielkanocne ze swoich bieżących dochodów. Z kolei 21 proc. skorzysta ze swoich oszczędności. To o 10 proc. badanych więcej niż przed rokiem. 3 proc. ankietowanych zamierza skorzystać z debetu na swoim koncie. Nieliczni zamierzają pożyczyć pieniądze od rodziny lub znajomych czy wziąć pożyczkę w banku.

Na liście wielkanocnych zakupów jest przede wszystkim kiełbasa i wędlina (83 proc.), jajka (81 proc.), pieczywo (77 proc.), owoce i warzywa (77 proc.), wyroby cukiernicze (58 proc.), artykuły dekoracyjne (32 proc.), prezenty dla dzieci (30 proc.), a także inne produkty (3 proc.), zakończono.

Badanie "Wielkanocne wydatki Polaków 2022" zostało przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Kruka na ogólnopolskiej próbie Polaków powyżej 18 roku życia N=1 067 w terminie 1-4 kwietnia 2022 roku metodą CAWI.