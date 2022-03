Kukiz mówił w radiu RMF FM o znaczeniu pomocy dla Ukraińców oraz o swoim osobistym zaangażowaniu w działania humanitarne. Zaznaczył, że jeździ z transportami na stronę Ukrainy z materiałami m.in. dla hospicjów i ośrodków pomocy.

500 plus dla Ukraińców

Pytany o kwestią przyznawania Ukraińcom uciekającym przed wojną do Polski świadczenia 500 plus mówił: Uważam, że powinni dostawać (to świadczenie) w bonach żywnościowych, czy tego typu. Natomiast oczywiście jeżeli nie ma takiej możliwości, to może być gotówka. To nie jest na zasadzie "tak albo nie" i za wszelką cenę "koncepcja Kukiza" - nie .

Zaznaczył też, że od dłuższego czasu zwraca uwagę na zwiększenie pomocy Ukraińcom poprzez wspomaganie ośrodków dla uchodźców we wschodniej Ukrainie.

Podkreślił, że każdemu kto przyjechał do Polski z Ukrainy uciekając przed wojną powinna zostać udzielona pomoc.