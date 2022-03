Wicepremier Kaczyński uczestniczy w Warszawie I Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia OdNowa. Zjazd – jak zapowiadali jego organizatorzy - ma charakter wydarzenia programowego i jest skupiony wokół kwestii bezpieczeństwa i polityki zagranicznej w kontekście sytuacji w naszym regionie.

Przebudowa świadomości społecznej?

Prezes PiS wskazał, że zjazd odbywa się w szczególnym czasie, który będzie miał znaczenie epokowe. Przed nami, mówił wczoraj o tym prezydent Stanów Zjednoczonych, długa walka, walka nieobliczona na tygodnie czy miesiące, ale lata. To zapowiedź do tego, co już kiedyś było. (…) Tamta wieloletnia walka ze Związkiem Sowieckim, z tzw. obozem komunistycznym - ale w gruncie rzeczy ten obóz to był Związek Sowiecki i podległe mu państwa - zakończyła się zwycięstwem i ta obecna też musi zakończyć się zwycięstwem – stwierdził.

Podkreślał, że będzie to walka trudna, wymagająca poświęceń i przebudowy społecznej świadomości. Bez tego nie mamy szans na zrealizowanie naszych planów, choćby tych obronnych (…) , nie mamy szans na to, by odnieść ostateczny sukces – ocenił.

Kaczyński stwierdził, że sukces przyjedzie, ale nie będzie łatwo. Akcentował, że ogromnie ważny jest aspekt ekonomiczny i militarny. Nie chcemy, by Ukraina tę wojnę, prowadzoną w bohaterski sposób przegrała. Ukraina musi zwyciężyć, musi się obronić – podkreślił wicepremier. Zaznaczył, że nie można zgadzać się z góry na to, że Ukraina będzie okupowana.

Kaczyński gratulował zebranym inicjatywy stowarzyszenia. Dziś nie jest łatwo stworzyć na arenie politycznej coś nowego. Tu widzę przed sobą 400 osób, rozumiem, że reprezentujących znacznie szerszą grupę. Powstała nowa formacja - stowarzyszenie, które będzie, jestem o tym przekonany, wzbogacało polską prawicę, Zjednoczoną Prawicę – powiedział.

Mówi się często, na pograniczu żartu, ale nie jest to żart, że mamy szeroki namiot polskiej prawicy. Jestem głęboko przekonany, że państwo wniosą do tego namiotu wiele nowego i dobrego i za to z góry dziękuję – dodał, co sala nagrodziła oklaskami.

Kaczyński: Potrzebna nam jedność szersza niż nasz obóz

Przed nami niełatwy okres. Potrzebna nam jedność szersza niż nasz obóz. Tylko rzeczywiście zjednoczeni możemy przejść zwycięsko przez trudne czasy - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że w imię jedności warto opanować emocje i uczucia.

Prezes PiS podczas I Zjazdu Krajowego Stowarzyszenia OdNowa powiedział, że przed Polską stoi niełatwy okres. Trzeba będzie dokonać wielkiego wysiłku w sferze zbrojenia, a z drugiej strony towarzyszyć nam będzie poważny kryzys, zaburzenia gospodarcze. Na to musimy być gotowi. To jest wyzwanie dla naszej formacji, dla prawicy polskiej, dla polskich sił patriotycznych - mówił Kaczyński.

Jak dodał, należy siły patriotyczne jednoczyć w możliwym zakresie. Ta jedność, szersza niż nasz obóz, jest nam dzisiaj potrzebna. (...) Tylko rzeczywiście zjednoczeni możemy przez trudne czasy przejść zwycięsko i uzyskać to wszystko, co jest potrzebne, by Polska była bezpieczna, rozwijała się i była trwałym, bardzo znaczącym punktem na mapie Europy - oświadczył prezes PiS.

Kaczyński podkreślił przy tym, że o potrzebie jedności należy pamiętać na co dzień. Musimy opanować niekiedy swoje emocje, uczucia, nawet jeżeli są uzasadnione i mieć pamięć dobrą, ale niekiedy krótką. Bo różne rzeczy spotykały nas w ciągu tych ostatnich lat. Trzeba czasem o nich zapominać, właśnie w imię jedności - mówił.

Kaczyński: Fundament polskości musi być podtrzymywany

Fundament polskości, fundament moralności, konstrukcji naszego narodu musi być podtrzymywany - stwierdził w niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podziękował Polakom za ich postawę wobec Ukrainy.

Lider PiS przemawiając na niedzielnym I Zjeździe Krajowym stowarzyszenia OdNowa RP, stwierdził, że nie możemy z góry zgodzić się na to, że Ukraina będzie okupowana. Dodał, że "o sprawach, które są dla nas tak ważne, musimy myśleć w kategoriach bezpośredniej pomocy dla Ukrainy".

Kaczyński podziękował Polakom za postawę wobec Ukrainy. Muszę podziękować, tak jak wielu innych już dziękowało, naszemu narodowi, Polakom, za ich postawę, która jest wartością samą w sobie. Jest wartością, która przypomina fundamenty tego wszystkiego, co składa się na polskość - mówił.

Jak podkreślił Kaczyński, polskość wyrasta z pewnych idei - w centrum tych idei jest chrześcijaństwo. To wszystko, co dzisiaj prezentuje polskie społeczeństwo, niezależnie od tego, czy ci ludzie dokonują różnego rodzaju aktów - są ludźmi wierzącymi, czy też nie - właśnie z tego źródła wynika - zaznaczył.

Dodał, że musimy o tym pamiętać. Ten fundament polskości, fundament moralności, można powiedzieć, aksjologicznej konstrukcji naszego narodu, musi być podtrzymywany - mówił.

Według Kaczyńskiego tylko wtedy, gdy go podtrzymamy, "będziemy w stanie odnieść zwycięstwo".

Kaczyński: Musimy umieć zwyciężać w wyborach

Musimy umieć zwyciężać w wyborach; do tego potrzebna jest jedność naszego obozu - mówił w niedzielę szef PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński. Droga przed nami jest jeszcze trudniejsza niż zwykle, ale my jesteśmy od zadań trudnych i udowodniliśmy, że potrafimy je realizować - podkreślił.

Szef PiS, który zabrał głos na I Zjeździe Krajowego Stowarzyszenia OdNowa, w swoim przemówieniu nawiązał m.in. do Polskiego Ładu. Jak ocenił, początki tego projektu były "niezbyt szczęśliwe", ale to nie znaczy, że jego istota jest zła. Dziś mamy już zaplanowane i przygotowane poważne zmiany bardzo korzystne dla społeczeństwa, bardzo korzystne dla wszystkich lub prawie wszystkich grup społecznych - mówił.

Chcemy, żeby Polska rosła - mimo trudnych czasów - pod każdym względem. I to jest istota naszego programu - podkreślił prezes PiS. Jak dodał, możliwe, że program będzie musiał podlegać korektom, bo "trudne czasy to czasy różnych niespodziewanych zmian", ale "kierunek został już wyznaczony".

Jak zaznaczył, aby ten kierunek był nie tylko "pewną ideą, ale praktyką polityczną", "musimy umieć zwyciężać w wyborach". Musimy umieć przekonywać społeczeństwo i do tego potrzebna jest ta jedność w głębszym tego słowa znaczeniu, czyli jedność naszego obozu. Różnimy się niekiedy w różnych sprawach, ale musimy o tych różnicach rozmawiać spokojnie i nie czynić z nich przedmiotu rożnego rodzaju (...) zewnętrznych rozważań - dodał.

Tylko wtedy będziemy mogli dojść do tego momentu, który przed nami - bo przecież nie mamy zamiaru zawieszać demokracji - czyli do wyborów. I wyjść z tych wyborów zwycięsko - stwierdził wicepremier.

Jak ocenił, droga, która jest przed jego obozem, zawsze była trudna, ale dzisiaj jest jeszcze trudniejsza. Ale my jesteśmy od zadań trudnych i jak sadzę, potrafiliśmy udowodnić, że umiemy je realizować - powiedział Kaczyński.