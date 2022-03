Polska zgodziła się być jednym z gwarantów ewentualnego porozumienia kończącego wojnę Rosja-Ukraina, w tym gronie znajdą się również członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ plus Turcja i Niemcy – wynika z informacji DGP potwierdzonych w źródłach wokół ukraińskiego prezydenta i w polskich źródłach dyplomatycznych. Te informacje potwierdził również w rozmowie z DGP wiceszef administracji Wołodymyra Zełenskiego Andrij Sybiha. W podobnym tonie wypowiada się również minister w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, Jakub Kumoch.

Jak wynika z naszych ustaleń, władze w Warszawie zgadzają się by Ukraina w swoich poprawkach zaproponowała dołączenie Polski do grona państw-gwarantów. Jednocześnie – jak przekonują nasi rozmówcy - zaznaczono, że „będziemy wspierać takie rozwiązanie, które jest w pełni akceptowane przez stronę ukraińską i gwarantuje poszanowanie dla niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. – Jeżeli zostanie osiągnięte porozumienie kończące wojnę, to Polska nie zamierza się uchylać od swojej roli adwokata i obrońcy Ukrainy – potwierdzają nasze polskie źródła. Jak wynika z ustaleń DGP w otoczeniu prezydenta Zełenskiego, Ukraina chce gwarancji w formie umowy międzynarodowej, która stanowi źródło prawa międzynarodowego publicznego. Nie ma mowy o deklaracji, która jest postrzegana jako niewiążąca. Politycy wokół ukraińskiej głowy państwa zapewniają, że nie wchodzi również w grę wariant „targowania się o terytorium Ukrainy”. – Nie będziemy handlować naszą ziemią – komentuje w rozmowie z DGP posłanka proprezydenckiego ugrupowania Sługa Narodu Jewhenija Krawczuk.

Nieoficjalnie źródło w administracji Zełenskiego poinformowało nas, że możliwe są ustępstwa wokół statusu Krymu. Na przykład zamrożenie dyskusji na jego temat na sto lat. Nie jest jasne jaki jest stosunek Rosji do pomysłu umowy o gwarancjach. W ukraińskich źródłach wokół Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony usłyszeliśmy, że Kreml próbuje zawojować jak największą powierzchnię terytorium na wschodzie i południu kraju. Kontrofensywy prowadzi również wojsko ukraińskie, które poprzez zadanie jak największych strat przeciwnikowi chce zmiękczyć jego stanowisko negocjacyjne.