Tym samym potwierdziły się doniesienia "Dziennika Gazety Prawnej". CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Reklama

MF zakłada, że zmiany, które przekazało w czwartek do konsultacji wejdą w życie od 2023 r., ale będą obowiązywać wstecznie od 1 lipca 2022 r.

Według ministerstwa na wszystkich proponowanych zmianach zyskuje względem stanu obecnego blisko 13 mln podatników. Koszty dla budżetu oszacowano na 15 mld zł rocznie.

Dodano, że zmiany dotyczą 25 mln podatników.

Reklama

ZMIANY

Powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców; wspólne rozliczenie zastąpi ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł.

Kwota wolna 30 tys. zł i próg podatkowy 120 tys. zł - bez zmian.

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej; zmiana dotyczy 3,1 mln osób.

Wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.

Od 1 lipca 2022 r. obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników rozliczających się według skali.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem

Ministerstwo Finansów proponuje powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców - wynika z przedstawionych przez MF w czwartek propozycji zmian podatkowych.

MF zakłada, że wspólne rozliczenie zastąpi ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł.

W ramach zmian w Podatkowym Polskim Ładzie, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r., podatnik samotnie wychowujący dziecko lub dzieci stracił prawo do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem, w zamian za to uzyskał możliwość odliczenia od podatku kwoty 1500 zł.

Wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania

Ministerstwo Finansów proponuje wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej - wynika z przedstawionych przez MF w czwartek propozycji zmian podatkowych.

Reklama

MF wskazuje w nich, że rozliczenie składki zdrowotnej w rozliczeniu podatkowym dotyczyć będzie przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.

Dodano, że roczny limit dla liniowców wynosi 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu); dla ryczałtowców wynosi 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu); dla podatników na karcie wynosi 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Jak podano, zmiana dotyczy 1,4 mln podatników.

Tarcza antyputinowska

Premier Mateusz Morawiecki wraz z wicepremierem, ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem oraz minister klimatu i środowiska Anną Moskwą przedstawili w ubiegłym tygodniu założenia tzw. tarczy antyputinowskiej. Przewiduje ona m.in.: przeciwdziałanie inflacji, ochronę miejsc pracy, wsparcie firm do tej pory działających na rynku rosyjskim, derusyfikację polskiej i europejskiej gospodarki.

Szef rządu zapowiedział wówczas, że w ramach tarczy przewidziano 500 zł dopłaty do każdego hektara użytków rolnych i 250 zł dopłaty do każdego hektara łąk i pastwisk w związku z wysokimi cenami nawozów. Dodatkowo ponad 3 mld zł ma zostać przeznaczone na dokapitalizowanie spółki Gaz-System, która buduje gazociągi. Do 2027 r. Urząd Regulacji Energetyki ma regulować taryfy gazowe dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, takich jak np. szkoły czy szpitale.