Zespół "skoncentruje się teraz przede wszystkim na kwestiach związanych z międzynarodowym prawem karnym i ustawą o embargo" - głosi komunikat biura Prokuratora Generalnego, odnoszący się do szwajcarskiej ustawy regulującej kwestie sankcji. Agencja Reutera przypomina, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę rośnie presja na Szwajcarię, aby szybko identyfikowała aktywa Rosjan objętych sankcjami i zamrażała je.

W sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał władze Szwajcarii, by podjęły kroki w sprawie mieszkających tam rosyjskich oligarchów, którzy - jak powiedział - pomagają prowadzić wojnę przeciwko Ukrainie.

Zespół ma się też zająć zbrodniami wojennymi

Zespół prokuratury federalnej ds. sankcji będzie się też zajmował zbrodniami wojennymi popełnianymi przez Rosjan na Ukrainie i zadeklarował, że jeżeli osoby podejrzane w ramach postępowania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) w tej sprawie wjadą do Szwajcarii, to obejmie je własnym dochodzeniem. Na początku marca rząd Szwajcarii postanowił dostosować swoje sankcje wobec Rosji do restrykcji nakładanych przez Unię Europejską.