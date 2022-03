Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik poinformował w czwartek, że razem z przewodniczącym sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych (AiSW) Wiesławem Szczepańskim uzgodniono, iż projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zostanie wniesiony jako projekt komisyjny. Jak mówił minister, nowela sprawi, że jej przepisy będą obowiązywały wszystkich Ukraińców bez względu na to, którą granicę przekroczyli. Wcześniej przepisami specustawy objęci byli Ukraińcy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy.

Dworczyk: Będzie nowelizacja specustawy

Dworczyk, pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia o zmiany w przepisach, wskazał, że do Polski przyjechało już blisko 2 mln uchodźców z Ukrainy. Część z nich przyjechało do naszego kraju przez południowe tereny - jadąc przez Rumunię i Mołdawię potem dotarło do Polski. Osoby te obejmie nowelizacja specustawy.

Natomiast jeśli chodzi o ewentualne dalsze zmiany, to my oczywiście nie wykluczamy nowelizacji, bo sytuacja po pierwsze jest dynamiczna, a po drugie wszystkie działania, które w tej chwili prowadzimy, prowadzone są w sposób szybki po to, żeby jak najszybciej pomóc Polakom pomagającym Ukraińcom, pomóc samym uchodźcom. W związku z tym zawsze jest szansa na to, że uda się znaleźć jakieś lepsze rozwiązanie, by wypełnić, uzupełnić jakąś lukę, które mogła powstać w czasie procesu legislacyjnego - powiedział Dworczyk.

Tak, że oczywiście kolejnych zmian wykluczyć nie można - dodał.