Heineken NV - jak informuje Bloomberg - przestał produkować oraz sprzedawać piwo w Rosji. Do tej pory firma jedynie wstrzymała eksport innych gatunków piwa, a także zatrzymała kolejne inwestycje. Z telewizji i ulic znikną też reklamy koncernu.

Kolejne firmy uciekają z Rosji

Heineken to kolejny producent alkoholu, który zdecydował się porzucić rosyjski rynek - wcześniej uczynił to największy browar w Rosji, czyli Carlsberg. We wtorek z Rosji wycofały się także Starbucks, Coca-Cola i McDonald's, które "tymczasowo wstrzymały operacje" na tym rynku.