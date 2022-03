We wtorek europosłowie debatowali na temat cen energii i manipulacji na rynku gazu. Komisarz UE ds. energii Kadri Simson pytana była m.in. o relacje z rosyjskim Gazpromem. Simson podkreśliła, że kierowane do niej pytania na ten temat zostały sformułowane jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę, a w obecnej sytuacji jedynie zyskały na znaczeniu.

Reklama

Komisarz UE o dostawach gazu

ŚLEDŹ RELACJĘ NA ŻYWO >>>

Zdaniem komisarz dostawy gazu nie są zagrożone. Oczywiście monitorujemy to, jak zachowuje się Gazprom, wiedzą Państwo, że rozpoczęliśmy śledztwo, jeśli chodzi o możliwe zachowania antykonkurencyjne na rynku gazu, bo mogło to doprowadzić do wywindowania cen - mówiła. Jak podkreśliła, wciąż trwa etap zbierania informacji, ale "śledztwo się toczy i jest traktowane priorytetowo".

Reklama

Komisarz przyznała, że słuszne są uwagi dotyczące niskiego poziomu magazynowania gazu. Dobra wiadomość jest taka, że dzięki odpowiednim działaniom mamy bezpieczne poziomy magazynów na końcówkę tej zimy i zaczynamy przygotowywać się również na przyszłą. Stworzymy opcję wspólnych zakupów i na tym się nie zatrzymamy (…) W kwietniu przeprowadzimy propozycję legislacyjną, by nasze podziemne magazyny były pełne na przyszłą zimę. Chcemy uznać te magazyny za infrastrukturę krytyczną i kluczową – powiedziała komisarz.

Reklama

Chcemy zmniejszyć uzależnienie od rosyjskiego gazu państw indywidualnych i całej Unii - zadeklarowała Simson, dodając, że UE musi dostosować się do nowej rzeczywistości.

Europosłowie PiS, należący w Parlamencie Europejskim do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, przekonywali, że w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę gospodarka energetyczna Unii powinna w większej mierze opierać się na europejskim węglu.

Słuchając niektórych wypowiedzi, mam wrażenie, że nie dotarło jeszcze do wielu z was, że my jesteśmy teraz w zupełnie innym czasie niż przed 24 lutego. To czas wojny. Na naszym kontynencie w Europie jest wojna i potrzebujemy na ten czas szybkich, zdecydowanych i przede wszystkim skutecznych decyzji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne - mówiła b. premier Beata Szydło.

Jej zdaniem musimy mieć świadomość, że odnawialne źródła energii, a także pakiet przepisów klimatycznych "Fit for 55" nie rozwiążą problemu bezpieczeństwa energetycznego - potrzebna jest rewizja dotychczasowych planów UE. Na ten czas, czas wojenny musimy zrewidować nasz negatywny stosunek do paliw kopalnych naszych, europejskich - powiedziała.

W podobnym tonie wypowiadał się b. sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, europoseł Grzegorz Tobiszowski. Musimy sobie powiedzieć, że nasz system energetyczny nie stwarza bezpieczeństwa w Europie dla naszych obywateli i dla naszej gospodarki. Z tego trzeba wyciągnąć wnioski, bo tylko głupiec nie wyciąga wniosków z sytuacji - mówił.

Jak dodał, odchodzenie od rosyjskiego gazu będzie procesem. A więc musimy w tym okresie zdywersyfikować dostawy (...) i zobaczyć, co w Europie mamy. A mamy surowce, obok gazu, takie jak węgiel. I należy powrócić w tym okresie przejściowym do zintensyfikowania inwestycji w węgiel - powiedział Tobiszowski.

O to, czy naprawdę "musimy być niewolnikami Gazpromu", pytała natomiast europosłanka Izabela Kloc. Wywieszamy ukraińskie flagi, ale nie chcemy, przynajmniej niektóre państwa, zerwać z rosyjskim gazem i rosyjskim węglem. Tymczasem gazociągami z Rosji płynie jednocześnie gaz i krew" - mówiła. Jej zdaniem każdy uczciwy polityk musi dążyć do zapewnienia Europie niezależności nie od węgla, lecz od importu surowców z Rosji. "Produkcja węgla w UE jest nie tylko konieczna, lecz jest absolutnym obowiązkiem na ten trudny czas - oceniła.

Europoseł Łukasz Kohut (Socjaliści i Demokraci) podkreślał, że zielona transformacja to uniezależnienie się od surowców, także rosyjskich. Populiści kwestionują zieloną rewolucję, pamiętajmy jednak, że jeszcze trzy tygodnie temu spółkowali z Putinem - wskazał. Również jego zdaniem - ze względu na konieczność wprowadzenia embarga na import rosyjskich surowców - do czasu transformacji energetycznej Europa powinna wykorzystywać swoje własne zasoby, np. węgiel ze Śląska.

Europosłanka Róża Thun (Odnowić Europę) mówiła o konieczności stworzenia planu "całkowitego odejścia od zakupu zasobów z Rosji". Dzisiejsze propozycje KE to pierwszy krok, musimy budować na nich dalsze kolejne działania. Ale jednocześnie musimy chronić najsłabszych (...), dla których koszty solidarności z Ukraińcami mogą być nie do udźwignięci - powiedziała.

We wtorek Komisja Europejska zaprezentowała plan szybkiego uniezależnienia się Unii od dostaw rosyjskiego gazu. KE chce, by zależność UE od rosyjskiego gazu w 2022 r. zmniejszyła się o dwie trzecie, a niezależność od importu tego surowca osiągnięta została "na długo przed 2030 rokiem".