Rzecznik prasowy spółki Solaris Bus & Coach Mateusz Figaszewski przekazał PAP, że przedstawiciele pracodawcy osiągnęli porozumienie ze stroną związkową na temat wzrostu płac w latach 2022-2023. - Tym samym strajk i spór zbiorowy ulega zakończeniu - zaznaczył.

Zgodnie z porozumieniem pracodawca zwiększy wysokość minimalnej podwyżki w 2022 r. do 500 zł brutto płacy zasadniczej.

Jak opisał rzecznik, zgodnie z porozumieniem od 1 marca firma zwiększy wysokość minimalnej podwyżki do 400 zł brutto, a od 1 lipca do 500 zł brutto, co jak podkreślił Figaszewski oznacza wyrównanie już przyznanych podwyżek do kwoty minimum 500 zł brutto.

Podwyżka płac

Pracodawca zagwarantuje podwyżkę płacy zasadniczej na rok 2023 (od 01.01.2023 r.) w wysokości średniorocznego wskaźnika inflacji za rok 2022 (według GUS) + 0,5 punktu procentowego; nie więcej niż łącznie 7,5 proc. i nie mniej niż 250 zł brutto płacy zasadniczej – podał Figaszewski.

Dodał, że do 10 marca strona związkowa i pracodawca mają wypracować zasady dodatkowej jednorazowej premii finansowej za realizację planu produkcji za rok 2022, którą firma wypłaci w styczniu 2023 roku.

Strajk w zakładach wielkopolskiego producenta pojazdów komunikacji publicznej rozpoczął się 24 stycznia; jego organizatorami są Solidarność i OPZZ "Konfederacja Pracy". Początkowo strajkujący domagali się wzrostu wynagrodzenia o 800 zł brutto dla każdego pracownika, we wtorek obniżyli żądaną kwotę do 650 zł brutto.