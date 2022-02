Po Wielkiej Brytanii i Polsce kolejne kraje Europy zakazują wlatywaćdo swojej przestrzeni lotniczej. To ma utrudnić podróżowanie Rosjanom i uderzyć w ich przewoźników, w tym największą linię z tego kraju – Aerofłot. Wczoraj na stronie internetowej moskiewskiego lotniska Szeremietiewo widać było bardzo dużo odwołanych lotów – przede wszystkim do Europy. O ile jednak rzeczywiście wprowadzony zakaz znacznie ograniczy obroty przewoźników z Rosji, to nie przekreśli możliwości podróżowania obywatelom tego kraju do wielu popularnych miejsc. Przykładowo nad Polską nadal latają samolotyna trasie z Moskwy do kurortów nad Morzem Czerwonym.