Z dnia na dzień liczba osób pojawiających się na granicy ukraińsko-polskiej zwiększa się. Jesteśmy przygotowani, by pomóc wszystkim, którzy szukają schronienia w Polsce . Przygotowywaliśmy się na to od dłuższego czasu; ważna jest też rola samorządów i organizacji pozarządowych. Do niedzielnego południa granicę przekroczyło ok. 200 tys. uchodźców.