Zaapelował do Tuska o natychmiastową rezygnację z przewodniczenia EPL. - To ta partia doprowadziła do powstania Nord Stream 2, czyli głównego narzędzia, które służy Rosjanom do ataku na Ukrainę - powiedział premier Morawiecki.

Tusk winny powstaniu Nord Stream 2?

Zwracał uwagę, że dotychczas system gazociągów, którymi z Rosji do Europy płynął gaz, przebiegał przez Ukrainę. Nord Stream 2 Ukrainę omija. - Odcinając to, Rosja może zaatakować Ukrainę. Jeżeli nie ma alternatywnego źródła dostaw, to Rosja jest też zależna od tych dostaw, ponieważ z tego czerpie swoje dochody - powiedział.

- Nord Stream 1 i Nord Stream 2 to są projekty EPL, to są projekty Niemiec rządzonych przez EPL, a na czele EPL stoi Donald Tusk - oświadczył premier.

Nord Stream 2 oczami Tuska

Tusk wielokrotnie krytykował powstanie gazociągu Nord Stream 2.

W czerwcu 2017 r. w ujawnionym przez "Financial Times" liście do ówczesnego przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera Tusk, pełniący wówczas funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, napisał: "Budowa Nord Stream 2 pozwoli Rosjanom na zamknięcie szlaku tranzytowego przez Ukrainę, a agresja na ten kraj się nie skończyła. (...) Uzależni nas bardziej od rosyjskich dostaw i skupi tranzyt gazu wzdłuż istniejącej trasy. Ponadto umocni pozycję Gazpromu jako dominującego dostawcy gazu do UE".

We wrześniu 2021 r. w TVN24 Tusk mówił, że decyzja o Nord Stream 2 to "błąd z kategorii niewybaczalnych, błąd wynikający z egoistycznie rozumianych niemieckich interesów". Zaznaczył, że takie działanie Niemiec szkodzi Unii Europejskiej jako całości, a nie tylko Polsce.

Budka: Atak szaleńca

Zdaniem szefa klubu KO Borysa Budki atak Morawieckiego na Tuska to atak "szaleńca, który nie rozumie, że zagrożone jest bezpieczeństwo Polski".

Szef klubu KO Borys Budka przypomniał w środę w Sejmie, że lider PO Donald Tusk wezwał do wspólnej pracy nad zaprezentowanym przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego projektem ustawy o obronie ojczyzny.

- Tak, potrzeba wspólnej pracy, żeby nie wyszedł kolejny Polski Ład, który potrafiliście zepsuć, ale do tego potrzeba odpowiedzialnych polityków, do tego trzeba zrozumienia, że zagrożenie polskiej suwerenności jest na wschodzie, a nie na zachodzie Europy. Do tego trzeba polityków, którzy nie słuchają - tak jak premier Morawiecki - Le Pen, Salviniego czy Orbana, tylko rozumieją, że nasza przyszłość jest w UE i w NATO - powiedział Budka.

Zaapelował też do Kaczyńskiego o upomnienie premiera Mateusza Morawieckiego. - Ten atak na Donalda Tuska to atak szaleńca, człowieka, który nie rozumie, że dzisiaj zagrożone jest bezpieczeństwo Polski - dodał.

Odpowiedź Morawieckiego

Na wystąpienie szefa klubu KO odpowiedział premier. - Pan Donald Tusk stoi na czele partii Nord Stream 2. Kto jest głównym promotorem Nord Stream 2? Europejska Partia Ludowa. Kto jest przewodniczącym EPL? Donald Tusk - powiedział szef rządu.

- To w sprawie tego, kto promuje relacje niemiecko-rosyjskie. Dobrze, że poniewczasie to zrozumieliście, lepiej późno niż wcale, ale szkoda, że nie wcześniej - dodał.

Mateusz Morawiecki przekazał, że premier Węgier Viktor Orban, z którym rozmawiał we wtorek, zagwarantował wsparcie dla sankcji i innych działań, które mają zapobiegać agresji Rosji na Ukrainę.

Premier zwracał uwagę, że w 2014 r., po aneksji Krymu przewodniczącym Rady Europejskiej był Donald Tusk. - Sankcje, które wtedy zostały zaproponowane, były tak łagodne, że Rosja nic sobie z tego nie robiła - mówił.

Premier Morawiecki oświadczył, chce w porozumieniu z opozycją pracować nad projektem ustawy o obronie ojczyzny. - Ale nie możemy zapomnieć o tym, jaka była rzeczywistość jeszcze rok temu, pół roku temu, kto promował Nord Stream 2, kto promował monopol gazowy dla Rosji - powiedział.

Tusk, który w środę był gościem TVN 24, zaapelował o przyjęcie "mądrej, dobrej ustawy o bezpieczeństwie ojczyzny przez aklamację". - Sprawy bezpieczeństwa i polityki zagranicznej muszą dzisiaj stać się przestrzenią wspólną - mówił.

Wstrzymanie Nord Stream 2

Budowa gazociągu, który biegnie z Rosji do Niemiec na dnie Morza Bałtyckiego z ominięciem Ukrainy i Polski, została zakończona we wrześniu 2021 r. Nord Stream 2 musi jednak jeszcze zostać zatwierdzony do użytkowania przez organy regulacyjne Niemiec i UE.

We wtorek kanclerz Niemiec Olaf Scholz podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania procesu zatwierdzania gazociągu Nord Stream 2.