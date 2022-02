Sceptykami są nawet osoby, które w I turze wyborów prezydenckich w 2020 r. oddały głos na‒ w tej grupie 52 proc. uważa, że inicjatywa prezydencka nie odblokuje unijnych pieniędzy. Co ciekawe, grupa ta jest proporcjonalnie niewiele mniejsza niż wyborców Rafała Trzaskowskiego (59 proc. nie wierzy w przełamanie klinczu w sprawieza sprawą prezydenckiego projektu). Wyniki sondażu nie pokrywają się więc z oczekiwaniami Pałacu Prezydenckiego. ‒ Ręka wyciągnięta z tym projektem do posłów ma dać rządowi narzędzie do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania KPO, bo jesteśmy w trudnej sytuacji międzynarodowej ‒ powiedział prezydent podczas prezentacji projektu ustawy.