Jeżeli to tempo odbudowy rynku [lotniczego] się utrzyma to w roku 2024, pod koniec 2023 powinniśmy już się zbliżyć albo nawet przekroczyć ten poziom sprzed pandemii - powiedział Horała w radiowej Jedynce. Powołując się na prognozy Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) wskazał, że "rok 2024 to jest ten rok dla Polski kiedy zakończymy odrabiać straty i rynek będzie dalej rósł, będzie rósł dynamicznie. Ta prognoza również mówi, że w 2041 przekroczymy 100 mln pasażerów w ruchu lotniczym w Polsce czyli ponad podwoimy to, co było przed pandemią- dodał.

Dane o ruchu lotniczym w Polsce

Z raportu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) przygotowanego w oparciu o dane własne oraz Eurocontrol wynika, że liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach w 2021 r. wyniosła 297 648, co oznacza wzrost o 53 proc. r/r, ale spadek o 33 proc. wobec poziomu z 2019 r. (444 661 w 2019 r.).

Prognozy przygotowane przez IATA przewidują, że ruch lotniczy powróci do poziomu sprzed pandemii, czyli do ok. 50 mln pasażerów, w 2024 r. W 2040 r. ma to być ok. 100 mln, zaś w 2060 r., według scenariusza bazowego, ponad 140 mln pasażerów.