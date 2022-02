Nowy gatunek cebuli- Sunion - został opracowany przez dział BASF, zajmujący się nasionami roślin. Jeszcze w tym miesiącu trafi do sprzedaży w Niemczech, a można go już dostać we Francji, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. Odmiana pojawiła się też w USA, Kanadzie i Hiszpanii.

Reklama

Cebula ma też zmieniony smak

Prace nad cebulą trwały trzy dekady. Okazało się też, że brak wywoływania łez nie jest jedynym plusem Suniona. Jak wino - pisze Bloomberg - smakuje lepiej, gdy się starzeje. Białe cebule stają się bardziej ostre, gdy się starzeją. Ta staje się łagodniejsza i słodsza - tłumaczy Bloombergowi BASF. Cebula, która nie wywołuje łez, to jasny przykład naszych działań, by zdrowe jedzenie było fajniejsze - mówi szefowa projektu, Bilgehan Suer.

Teraz wszystko zależy od konsumentów. "To, gdzie wprowadzimy nasz produkt zależeć będzie od zainteresowania nabywców i możliwości dostaw" - podsumowuje niemiecki koncern.