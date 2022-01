Rusza projektowanie szybkiej trasy łączącej centrum Polski z Trójmiastem. Przejazd z Gdańska do Warszawy ma ona skrócić do ok. 1 godz. 45 min, a do Krakowa do ok. 3 godz.

Edwarda Gierka wracają, ale w nieco zmienionej formule. Przedsięwzięcie będzie w dużej mierze dokończeniem planów z lat 70. XX w., kiedy to zbudowano istniejącą południową część Centralnej Magistrali Kolejowej z Zawiercia na Śląsku do Grodziska Mazowieckiego pod Warszawą. Wówczas na realizację kolejnego odcinka do Trójmiasta zabrakło pieniędzy. We wczesnych latach 80. udało się jedynie zbudować kilka obiektów betonowych, np. wiadukt na przecięciu z planowaną autostradą A2 . Teraz pomysły z epokiwracają, ale w nieco zmienionej formule. Reklama 50 lat temu zakładano, że CMK w dużym stopniu będzie służyć do przewozu towarów, w tym węgla, który przez porty Trójmiasta miał być eksportowany na cały świat. Teraz linia ma służyć przede wszystkim pasażerom, bo plany zakładają poprowadzenie jej przez Płock, Włocławek i Grudziądz z łącznikiem do istniejących linii kolejowych, co pomoże włączyć do szybkiej sieci kolejowej takie miasta, jak: Toruń, Bydgoszcz i Elbląg. CZYTAJ WIĘCEJ W E-DGP>>> Krzysztof Śmietana Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję