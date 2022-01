Premier Mateusz Morawiecki na piątkowej konferencji prasowej przekazał, że zażądał od Ministerstwa Finansów szybkiego wprowadzenia różnych korekt do Polskiego Ładu. Wymienił w tym kontekście m.in. rozciągnięcie ulgi dla klasy średniej na wszystkich emerytów i rencistów tak, by osoby otrzymujące świadczenia do 12,8 tys. zł brutto nic nie straciły. Zapowiedział również m.in. zmianę w zasadach rozliczania ulgi dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. - Rodzice tacy dostaną pełen zwrot ulgi, czyli 1,5 tys. zł, bez względu na to, ile podatku zapłacili – zapowiedział Morawiecki.

Dodał także m.in., że będą nowe rozwiązania dla organizacji pożytku publicznego, które uzyskują wpływy z 1 proc. podatku, przekazywanego przez podatników przy rozliczeniu rocznym. - Zasada będzie prosta – jeśli ich wpływy z 1 proc. będą niższe niż w roku 2021, to Skarb Państwa ten ubytek uzupełni – powiedział premier. Zadeklarował też m.in., że - jeśli ktokolwiek zarabiający do 12 800 zł brutto miesięcznie straci w 2022 r. na Polskim Ładzie - będzie mógł rozliczyć się na zasadach z 2021 r.

Premier podziękował tym wszystkim, którzy - jak mówił - "zwrócili uwagę na potrzeby tej korekty". - Na przykład panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, ale także organizacjom pożytku publicznego, które wskazywały na charakterystykę swojej działalności, także dziennikarzom i wszystkim, którzy całościowo popatrzyli na naszą reformę i zwrócili nam uwagę na pewne zmiany - powiedział Morawiecki.

Postulaty prezydenta Andrzeja Dudy

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot, pytany o przedstawione zmiany oraz czy uwzględniają one postulaty prezydenta Andrzeja Dudy odnośnie Polskiego Ładu - o których była mowa na środowym spotkaniu kierownictwa KPRP z przedstawicielami rządu - odparł: - Pan premier podziękował prezydentowi. My też chcielibyśmy tu zwrócić uwagę na pozytywną postawę rządu, jeśli chodzi o przedstawianie tych postulatów pana prezydenta. To się spotkało z pełną z otwartością, ze zrozumieniem. Jak wskazał, rozmowy Kancelarii Prezydenta z przedstawicielami rządu ws. Polskiego Ładu odbywały się w dobrej atmosferze, "w dużej części te postulaty się ze sobą zetknęły".

Minister pytany, które z zaprezentowanych w piątek zmian w Polskim Ładzie postulował prezydent, powtórzył, że "niektóre się spotkały ze sobą tak naprawdę". - Na pewno kwestia wspólnego rozliczania się samotnych rodziców z dzieckiem. Tu rząd też uznał, jak zresztą słyszeliśmy od pana premiera, że to jest istotny problem. Też kwestia 1 proc. na organizacje pożytku publicznego, tu jak najbardziej rząd się zgodził i przygotowane zostaną rozwiązania w tym zakresie - wyliczał szef Gabinetu Prezydenta.

Są również kwestie związane z utratą prawa do ulgi dla klasy średniej w ciągu roku podatkowego, tu rząd też uznał wagę tego problemu. To będzie wymagało trochę więcej przygotowań prawodawczych, ale jestem przekonany, że to będzie właściwie rozwiązane - kontynuował. Jak zauważył, "rząd pochylił się również nad rozwiązaniami dotyczącymi emerytów i rencistów" oraz przedsiębiorców.

Szrot zaznaczył, że to kilka najważniejszych punktów, o których KPRP rozmawiała z przedstawicielami rządu. - Staraliśmy się rządowi w tym zakresie pomóc i myślę, że efekt tego będzie osiągnięty - ocenił.

Pytany, czy zaprezentowane w piątek przez premiera zmiany wyczerpują temat konsultacji Pałacu Prezydenckiego z rządem w zakresie Polskiego Ładu, zaprzeczył. - Nie, będziemy obserwować i rozmawiać, jak wygląda już konkretna realizacja tych punktów, tych postulatów. Bo - przypominam - nie wszystko rząd może formalnie załatwić własnymi rozporządzeniami, niektóre rzeczy będą wymagały zmian ustawowych, a co za tym idzie udziału pana prezydenta - dodał Szrot.

Pytany, czy ma również na myśli planowane projekty prezydenckie, odparł: - Na razie nad rozwiązaniami pracuje rząd, my uczestniczymy. Już zaczęliśmy te spotkania, będziemy je kontynuować - zadeklarował prezydencki minister.