Szef rządu na piątkowej konferencji prasowej poinformował o nadchodzących zmianach, jakie mają zostać wprowadzone do podatkowego Polskiego Ładu.

Premier poinformował, że jeśli ktoś na koniec tego roku zauważy, że zarabiając do 12 800 zł brutto miesięcznie zarobi - w związku z Polskim Ładem - mniej niż to było w 2021 roku, to wówczas będzie mógł liczyć na rekompensatę.

Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czy w tym nowym systemie otrzyma wyższe wynagrodzenie, bądź takie same, zarabiając do 12 800 zł i na koniec tego roku zauważy jakąkolwiek różnicę, to zezwolimy, wprowadzimy zasadę możliwości rozliczenia według dochodów osiąganych w 2021 r., czyli porównanie 2021 r. i 2022 r. Jeżeli się okaże, że 2022 r. w jakikolwiek sposób o jedną złotówkę pogorszył status podatkowy kogokolwiek w Polsce, jakiejkolwiek osoby, to będzie można otrzymać ten zwrot - powiedział na konferencji szef rządu.

Według Morawieckiego "lepszej gwarancji chyba nie można dać, że wszyscy Polacy bez wyjątku, wszyscy Polacy, których łączne wynagrodzenie sięga do 12 800 zyskają, bądź nie stracą ani złotówki na Polskim Ładzie".