Do tej pory w ramach strategicznego dialogu ze stroną rosyjską Amerykanie stanowczo odrzucali żądania Kremla. W tym to najważniejsze, czyli zatrzaśnięcie drzwi do NATO dla Ukrainy. Jednocześnie administracjazostawia jedną otwartą furtkę - jest gotowa dona temat rozmieszczenia rakiet oraz zakresu ćwiczeń wojskowych w Europie. Mówili o tym amerykańscy dyplomaci niższego szczebla, a także sam sekretarz stanu Antony Blinken. - Istnieją środki do budowania zaufania, redukcji ryzyka. Jeśli zostaną wprowadzone obustronnie, to mamy szanse na zmniejszenie napięć - tłumaczył w wywiadzie w telewizji ABC takie podejście Waszyngtonu szef dyplomacji USA.